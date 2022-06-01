Иностранец торговал поддельными узбекистанскими водительскими правами в Карачаево-Черкесии

1 июн. 19:34

Уроженца Узбекистана задержали в Карачаево-Черкесии - мужчину подозревают в сбыте фальшивых национальных водительских удостоверений, которые якобы были выданы на его родине, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по КЧР.

Машину подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД. Оказалось, что его права были поддельными - их дистанционно изготовил и переслал ему почтой сообщник.

Более того, за 18-20 тыс рублей иностранец снабжал такими фальшивками своих соотечественников, за посредничество он брал по 4 тыс рублей. Клиентов он убеждал, что проблем с использованием этих документов у них не будет.

На сегодня все проданные поддельные права изъяты. В Госавтоинспекции Узбекистана подтвердили, что водительские удостоверения этим людям не выдавались.

Открыты уголовные дела по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 159 УК РФ (мошенничество), они объединены в одно производство.