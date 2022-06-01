Недельная инфляция в России вышла на ноль

1 июн. 19:20

В России на неделе с 21 по 27 мая наблюдалась нулевая инфляция - 0,00%, об этом сообщает Росстат.

Как пишет "Интерфакс", с 13 по 20 мая была зафиксирована дефляция в 0,02%, с 7 по 13 мая - инфляция в 0,05%, с 30 апреля по 6 мая - 0,12%, с 23 по 29 апреля - 0,21%.

С 1 по 27 мая цены увеличились на 0,13%, с начала года - на 11,82%.

Среднесуточный рост цен за 27 дней мая достиг 0,005%. Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в России замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля.