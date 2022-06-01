Блинкен обвинил Россию в продуктовом кризисе

1 июн. 19:17

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что причина продуктового кризиса лежит не в санкциях, которые были введены в отношении России.

"Если кто-то считает, что виной тому являются санкции, я повторю, что это совершенно не так. Санкции имеют исключения для поставок продовольствия", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, сама Россия является виновницей в данном кризисе. Он также добавил, что представители Вашингтона по всему миру "разъясняют другим государствам" сложившуюся ситуацию и "помогают им по всем возможным вопросам".