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Ингушские предприятия народных промыслов поддержит государство

Ингушские предприятия народных промыслов поддержит государство

 Власти Ингушетии создали экспертный совет по отбору предпринимателей, занимающихся народными промыслами и ремеслами, чтобы оказать им государственную поддержку, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В состав художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам вошли 10 экспертов из органов исполнительной власти региона, искусствоведов, художников, представителей творческих союзов и других специалистов. Его деятельность направлена на создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, исторически сложившихся в республике", - рассказал представитель кабинета министров, передает "Интерфакс".

Предприятия, изделия которых отнесены советом к изделиям народных художественных промыслов и выпускающие не менее 50% продукции в общем объеме производства, получат статус предприятий народного промысла и право на получение федеральной поддержки, которые можно будет потратить на сырье и материалы, на модернизацию производства, а также оплату услуг других организаций, а также на продвижение своей продукции на рынок.

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