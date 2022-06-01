МИД России: РФ и ОАЭ поддерживают тесную координацию для стабилизации цен на энергоносители

1 июн. 18:53

Россия и Объединенные Арабские Эмираты выстраивают тесную координацию в рамках ОПЕК+ для стабилизации и предсказуемости мировых цен на энергоносители, такое сообщение распространил МИД РФ по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Была отмечена тесная координация между Россией и ОАЭ на площадке ОПЕК+ в интересах стабилизации и предсказуемости мировых цен на энергоносители", - сказано в нем.

Министры также согласовали позиции по ключевым региональным сюжетам, уделив особое внимание поиску путей урегулирования в Сирии, Йемене, зоне Персидского залива, а также палестино-израильского конфликта.

Лавров и Нахайян указали на близость или совпадение позиций обеих сторон в пользу решения кризисов, существующих на Ближнем Востоке, политико-дипломатическими средствами на базе норм и принципов международного права и положений Устава ООН.