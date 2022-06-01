НАТО проведет саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии

1 июн. 18:42

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал саммит, в котором примут участие представители Турции, Швеции и Финляндии. На встрече стороны обсудят вопрос расширения альянса, он пройдет в ближайшие дни в Брюсселе.

"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в НАТО предложили провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции. Он напомнил, что Анкара ждет ответа на свои условия, представленные этим странам для их вступления в альянс.