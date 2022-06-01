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Центробанк России посоветовал сотрудникам не посещать недружественные страны

Центробанк России посоветовал сотрудникам не посещать недружественные страны

Центробанк России настоятельно рекомендует своим сотрудникам воздержаться от посещения стран, включенных в список недружественных. Об этом говорится в письме зампредов ЦБ РФ Германа Зубарева и Руслана Вестеровского, сообщает The Bell.

По данным источника Frank Media, близкого к Банку России, ранее такие рекомендации были в устной форме.

Рекомендации выпущены из-за текущей геополитической ситуации в мире, а также в связи с возможной угрозой безопасности гражданам России при нахождении за пределами страны и наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением.
В документе подчеркивается, что в первую очередь отказаться от выезда в указанные страны необходимо работникам Банка России, допущенным к государственной тайне.

По данным The Bell письмо имеет рекомендательный характер. Оно адресовано зампредам ЦБ, членам совета директоров, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других подразделений Центробанка, передает РБК.

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