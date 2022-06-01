В Дагестане открылся новые туристический комплекс

1 июн. 17:48

В Казбековском районе Дагестана торжественно открыли новую туристическую локацию, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

Комплекс "Нохъо", открывшийся вблизи села Ново-Зубутли, представляет собой три пещеры. Общая длина лабиринтов - несколько сотен метров, по обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки.

Основным экстремальным развлечением комплекса для путешественников станет "зип-лайн" - 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате, а также "тарзанка" и тропа скалолазов.

Пещеры расположены в самом начале Сулакского каньона. Одна расположена на левом берегу, две - на правом. Они соединены подвесным мостом на высоте 60 метров от глади воды. Пещеры образовались в 1970-1980-х годах при возведении арочной плотины Миатлинской ГЭС, входящая в каскад Сулакских ГЭС. Пробитые в скалах штольни, оставленные в 1986 году, были обнаружены спустя 35 лет.