Zara намерена закрыть часть магазинов на территории России

1 июн. 17:58

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и другими марками, собирается отказаться от части магазинов в России. Об этом со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости сообщают "Известия".

По данным издания, компания уведомила владельцев торговых центров в Москве и регионах РФ о расторжении договоров арены. При этом источник отмечает, что речь идет не о закрытии всех торговых точек холдинга, а об оптимизации бизнеса.

В то же время региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева указала на то, что прекратить работу на местном рынке могут примерно 50 торговых точек.

По его словам, если в Москве закрытие магазинов пройдет спокойно с экономической точки зрения, то в регионах будет заменить такие громкие бренды будет сложно.

Напомним, Inditex владеет более 7 тыс магазинов примерно в 100 странах. В России у компании насчитывается более 500 магазинов. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и Oysho.