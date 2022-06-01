Лавров: взаимодействие в ОПЕК+ значимо и актуально для России

1 июн. 17:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие на основе принципов сделки ОПЕК+ сохраняет для России значимость и актуальность. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обсуждал с министрами стран аравийских монархий влияние шестого пакета антироссийских санкций Европейского союза на нефтяные цены "исключительно в качестве подтверждения договоренностей" в рамках ОПЕК+.

"Принципы взаимодействия на этой основе сохраняют свою значимость и актуальность", - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, предусматривающий частичное эмбарго на импорт нефти из РФ.