Две новые школы заработают на Ставрополье с сентября

1 июн. 17:43

Две школы, расположенные в Михайловске и Кисловодске, впервые примут учеников 1 сентября в этом году, об этом рассказали в министерстве образования Ставропольского края.

"Новая школа в городе Михайловске и реконструированная школа № 1 в курортном Кисловодске откроют двери для более 1,1 тыс обучающихся, которые смогут начать новый учебный год в комфортных условиях", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Школа в Михайловске построена с нуля. В ней есть актовый зал, спортивный зал, столовая и учебные классы с современным оборудованием.

В Кисловодске после реконструкции откроется здание старейшей городской школы - №1. Оно было возведено более 120 лет назад, но в последние годы простаивало из-за аварийного состояния. При реконструкции был укреплен фундамент, стены, строители сменили крышу и систему инженерных коммуникаций.

В данный момент ведется работа по набору педагогов для новых школ.