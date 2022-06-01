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В Дагестане река угрожает затоплению жилых домов и объектов инфраструктуры

В Дагестане река угрожает затоплению жилых домов и объектов инфраструктуры

Река Сулак, протекающая в Дагестане, может затопить жилые дома, сельскохозяйственные земли и инфраструктурные объекты в Кизилюртовском районе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Заиление русла реки и скопление наносов размыли берег, что привело к возникновению угрозы затопления.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел дамбы на Сулаке и место размыва берега, а также гидротехнические сооружения в населенном пункте Нечаевка.

Стоит отметить, что берегозащитные сооружения здесь были возведены в 1996 году.

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