Израиль знает, как выйти из глобального пшеничного кризиса, в том числе через Азербайджан

Израильские агротехнологические компании пребывают в активном поиске решений для преодоления углубляющегося глобального продовольственного кризиса. Месяц назад министр финансов Израиля Авигдор Либерман побывал в Азербайджане, чтобы обсудить расширение торговли между странами, в том числе импорт азербайджанской нефти и других продуктов в Израиль на фоне проблем с поставками из Украины и России, пишет Al-Monitor.

Одной из главных тем на переговорах был импорт пшеницы из Азербайджана, который на данный момент не выращивает достаточно пшеницы для экспорта. Было решено, что Израиль предоставит Азербайджану агротехнические технологии выращивания пшеницы. Цель состоит в том, чтобы начать закупки пшеницы в Азербайджане к 2025 году. В середине мая Баку посетил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Одед Форер в сопровождении группы израильских специалистов в области сельского хозяйства.

Украина была одним из крупнейших поставщиков пшеницы на мировой рынок, но эскалация конфликта привела к перебоям в поставках. Россия ограничила экспорт пшеницы, как и Индия, которая выразила опасения по поводу дефицита внутри страны из-за продолжительных засух.

С начала года стоимость пшеницы выросла на 49%, и вскоре жителям бедных стран будет еще сложнее себя прокормить. Но даже если не учитывать конфликт на Украине, в мире растет спрос на передовые и эффективные сельскохозяйственные методики. Израильские компании предлагают инновационные технологии, которые повышают эффективность. Теперь Израиль намерен помочь Азербайджану нарастить производство пшеницы в краткие сроки для удовлетворения глобальной потребности в зерне, а также развития местного сельского хозяйства - двигателя экономики страны.

Ожидается, что в реализации этой инициативы примут участие израильские агротехнические компании, разрабатывающие передовые технологии полива и выращивания сельскохозяйственных культур, а также компании, разрабатывающие удобрения и пестициды. Две из этих компаний, производитель удобрений Group ICL и компания по производству пестицидов Adama (ранее называвшаяся Makhteshim Agan Industries), считаются мировыми лидерами в своих областях. На днях они опубликовали первые за этот год квартальные отчеты, которые показали резкий рост прибыли. Продажи ICL выросли на 67%, прибыль составила более чем $2,5 млн, а операционная прибыль компании выросла в четыре раза, превысив $900 млн. Операционная прибыль компании Adama, чьи продажи выросли на 28%, почти удвоилась до более чем $124 млн.

Такие данные спровоцировало резкий рост цен на акции этих компаний. За прошлый год акции ICL поднялись более чем на 80%. В сообщении компании отмечается, что цены на пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию, а также на удобрения выросли из-за глобальных проблем с поставками продовольствия в связи с ситуацией в Украине. Основные покупатели этих двух компаний - Индия и Китай, две самые густонаселенные страны мира.

Руководитель компании Adama Игнасио Домингес заявил, что некоторые страны опасаются за продовольственную безопасность своих граждан. Он добавил, что это способствовало расширению сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, увеличило мировой спрос на удобрения и пестициды.

Израильские компании, работающие с сельскохозяйственными технологиями, особенно востребованы в странах Ближнего Востока и Африки, для которых характерен пустынный климат. Правительство Израиля 29 мая приняло план по расширению торговли с Египтом, в основном касающийся сферы сельского хозяйства. Этот план и другие соглашения, которые вскоре будут подписаны, предусматривают расширение использования израильских технологий в развитии сельского хозяйства в Египте. Основное внимание будет уделяться двум специализациям: максимальной эффективности использования воды в пустынном климате и выращиванию сельскохозяйственных культур в пустынных районах с небольшим количеством осадков.

Новым партнером, сотрудничающим с израильскими компаниями в этой области, стала Саудовская Аравия. За последние месяцы израильские компании начали осуществлять в саудовской пустыне два крупных сельскохозяйственных проекта. В эти проекты вложены десятки миллионов долларов, и в случае успеха они будут расширены.

Несколько израильских компаний уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах - одной из стран, подписавших Авраамский договор - в таких областях, как использование очищенной сточной воды в сельском хозяйстве и профилактика заболеваний у пальм.

На конференции, состоявшейся в Объединенных Арабских Эмиратах после подписания Авраамского договора, один из директоров инвестиционного фонда Dubai Capital Group Абу Бакр аль-Садики заявил, что единственный способ для Эмиратов добиться продовольственной безопасности - найти технологические решения, подходящие для засушливого климата, которые позволят выращивать продукты питания, уменьшив зависимость от импорта. Он тогда отметил, что израильские компании, работающие в этих областях, уже реализовали весьма впечатляющие инновационные проекты, например, в Африке, и теперь, когда подписано мирное соглашение, Эмираты хотят, чтобы подобные проекты были реализованы и на их территории.

Agrint, одна из компаний, которая уже помогает ОАЭ выращивать финиковые пальмы, разработала технологию для выявления поражающих их вредителей. Пальмовый долгоносик, уничтожающий целые финиковые сады, это один из самых опасных вредителей в мире. Agrint предлагает использовать специальные датчики для выявления пораженных деревьев и их лечения - метод, который сейчас используется в большинстве финиковых садов в Эмиратах.