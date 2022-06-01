Лавров рассказал о договоренности Путина и Эрдогана по разминированию портов Украины

1 июн. 17:09

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара постарается оказать помощь в разминировании украинских портов, такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

"По итогам разговора [Владимира Путина] с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов", - цитирует его ТАСС.

Дипломат пояснил, что это необходимо, что освободить "суда с нужными развивающимся странам грузами", которые фактически оказались взяты в заложники.