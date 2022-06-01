Неподалеку от Невинномысска перевернулся пассажирский автобус

1 июн. 16:58

Утром 1 июня на 258 километре трассы "Кавказ" перевернулся автобус "ПАЗ" с девятью пассажирами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Как отмечается, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение, после чего транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

В результате ДТП никто не пострадал. Как отметил водитель, он потерял управление из-за лопнувшего колеса.

В настоящее время на месте работают наряды дорожно-патрульной службы и спасатели. По факту произошедшего проводится проверка, передает "Победа26".