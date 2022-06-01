Кинофорум к 100-летию СССР открылся показом фильма "Аршин мал алан"

1 июн. 16:54

В Москве в кинотеатре "Художественный" открылся кинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященный 100-летию образования СССР. Заявленная цель форума, организованного "Москино", - развитие межнационального и межкультурного взаимодействия республик бывшего СССР, знакомство зрителей с лучшими фильмами советского периода и возрождение роли кино в формировании личности. Среди организаторов и партнеров проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, арт-центр ”Кинофест”, ”Московское кино”, Государственный центральный Музей кино, Государственный музейно-выставочный центр Росизо. Информационно-аналитическое агентство ”Вестник Кавказа” выступило одним из информационных партнеров кинофорума. Показ открылся демонстрацией культового фильма "Аршин мал алан", снятого Бакинской киностудией по мотивам оперетты Узеира Гаджибекова. В рамках кинофорума в Москве с июня по декабрь пройдёт марафон советских фильмов и образовательно-просветительских мероприятий. Проект позволит познакомить всех желающих с уникальной программой советских фильмов, снятых в разное время в разных уголках Советского Союза, а лекции, творческие встречи и выставки позволят больше узнать об истории национальных кинематографий.