Экс-замминистра сельского хозяйства Кубани зачитали приговор

1 июн. 16:55

Ленинский районный суд Краснодара сегодня вынес приговор бывшему заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края Киму Тертице по делу о получении взятки при распределении грантов, - сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал его виновным по двум эпизодам о покушении на получение взятки и одному - о получении взятки в особо крупном размере.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 15 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 12 лет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".