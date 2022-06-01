В WhatsApp появится долгожданная функция

1 июн. 16:47

Разработчики WhatsApp создадут новую функцию, которая позволит редактировать текст в уже отправленном сообщении, сообщает портал WABetaInfo.

Она появится в приложениях для Android, iOS и компьютеров в ближайшем будущем. Таким образом, в WhatsApp появится возможность исправлять ошибки и дополнять текст в отправленных сообщениях, которая уже давно есть в других мессенджерах.

При этом ожидается, что в WhatsApp не будет отображаться история редактирования, которая позволила бы просматривать неотредактированные сообщения, передает РИА Новости.

Информация о том, когда именно опция будет доступна, пока не сообщается.