РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В WhatsApp появится долгожданная функция

В WhatsApp появится долгожданная функция

Разработчики WhatsApp создадут новую функцию, которая позволит редактировать текст в уже отправленном сообщении, сообщает портал WABetaInfo.

Она появится в приложениях для Android, iOS и компьютеров в ближайшем будущем. Таким образом, в WhatsApp появится возможность исправлять ошибки и дополнять текст в отправленных сообщениях, которая уже давно есть в других мессенджерах.

При этом ожидается, что в WhatsApp не будет отображаться история редактирования, которая позволила бы просматривать неотредактированные сообщения, передает РИА Новости.

Информация о том, когда именно опция будет доступна, пока не сообщается.

855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version