Названы примерные сроки референдумов о присоединении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины к РФ

1 июн. 16:37

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил вероятности того, что референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России пройдут уже этим летом.

"Не хочу предсказывать, но могу предположить, что инициативы о проведении референдумов в этих регионах могут появиться совсем скоро, и они могут пройти, вполне возможно, летом, и логично, если более или менее одновременно", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Слуцкий добавил также, что "решение о вхождении в состав России освобожденных территорий в ходе спецоперации на Украине должно принимать только их население", передает "Интерфакс".