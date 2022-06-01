На Кавказе построят новые аэровокзалы Ставрополя и Владикавказа

1 июн. 16:34

Власти направят инвестиции в размере 4,7 млрд рублей на строительство новых аэровокзалов в Ставрополе (Ставропольский край) и Владикавказе (Северная Осетия), - такое решение было принято сегодня на заседании обновленного совета директоров "Кавказ.РФ" под председательством вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает сайт кабмина.

"Общий объем инвестиций составит 4,7 млрд рублей, из которых "Кавказ.РФ" предоставит заем в 0,9 млрд рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Строительство двух терминалов площадью свыше 11 тыс кв м уже началось - они позволят увеличить пассажиропоток аэропортов почти в два раза - до 1 тыс пассажиров в час, что обеспечит дополнительный приток туристов в СКФО, а также создаст новые рабочие места и обеспечит налоговые поступления в бюджеты регионов.