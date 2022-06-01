Эрдоган: Турция начинает спецоперацию по зачистке от террористов

1 июн. 16:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре сообщил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии.

"Начинается новая фаза формирования в Сирии "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич", - сказал турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Далее последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов с Турцией, - продолжил Эрдоган.

"Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?", - добавил президент.

Иакже он отметил, что Турция внимательно отслеживает процессы в регионе, предотвращая любые попытки ущемления национальных интересов Турции.

"Попытки узаконивания террористов путем смены названий с PKK на PYD или YPG ни к чему не приведут. Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают себя, а не Анкару", - отметил Эрдоган.