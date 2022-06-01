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В МГУ проходят защиты магистерских диссертаций об истории народов России и стран Ближнего зарубежья

В МГУ проходят защиты магистерских диссертаций об истории народов России и стран Ближнего зарубежья

В среду, 1 июня, в рамках государственной итоговой аттестации на историческим факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялись защиты магистерских диссертаций.
 
Выпускные работы посвящены актуальным темам по истории народов России и стран Ближнего зарубежья.
 
Защиты выпускных квалификационных работ прошли в этот понедельник, 30 мая.

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