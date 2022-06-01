В МГУ проходят защиты магистерских диссертаций об истории народов России и стран Ближнего зарубежья

1 июн. 16:28

В среду, 1 июня, в рамках государственной итоговой аттестации на историческим факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялись защиты магистерских диссертаций.



Выпускные работы посвящены актуальным темам по истории народов России и стран Ближнего зарубежья.



Защиты выпускных квалификационных работ прошли в этот понедельник, 30 мая.