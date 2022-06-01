Лавров остановит Байдена в Персидском заливе

Ближний Восток, как и большая часть мира, сейчас выступает наблюдателем противостояния России и Запада на Украине. Тем не менее, поведение стран региона, особенно государств Персидского залива, может внести лепту в исход этого противостояния. и наоборот, ход конфликта в Восточной Европе влияет на сам Ближний Восток.

Если говорить о роли Персидского залива, то это нефть. Увеличение поставок нефти из КСА и ОАЭ и газа из Катара могло бы помочь странам Европы снизить зависимость от России. Во влиянии конфликта на сам регион ключевую роль играют поставки зерна из России и Украины. Местные страны зависят от импорта пшеницы.

В этом ключе весьма своевременны попытки России укрепить сотрудничество с Ближним Востоком. В середине мая глава российского МИДа Сергей Лавров посетил Алжир и Оман. В понедельник 30 мая он отправился в турне по странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В это день он провел переговоры с королем Хамадом бин Исой аль Халифой, кронпринцем Сальманом Бин Хамадом аль Халифой и бахрейнский коллегой Абдель Латифом бин Рашидом аз-Заяни. На следующий день Лавров начал визит в Саудовскую Аравию. Там запланирован форум глав МИД РФ и стран ССАГПЗ.

Надо сказать, что такие встречи между министрами стран ССАГПЗ и России проводятся на регулярной основе, что свидетельствует о постоянстве и стабильности уровня отношений Москвы и Персидского залива. Москва проводит сбалансированный и прагматичный курс со всеми странами, не вмешиваясь во внутреннюю политику и выражая готовность развивать торгово-инвестиционные связи.

На предстоящем саммите, скорее всего, будет обсужден широкий круг международных вопросов. Не обойдут вниманием участники и Украину. Конечно, у арабских стран есть собственная позиция по этой теме, однако они стараются выражать ее достаточно сдержанно и где-то нейтрально, избегая критики России. Более насущным представляется вопрос поставок зерна из Украины, но здесь возможности стран Персидского залива, опять же, не играют ключевую роль. Поставки украинского зерна Лавров будет обсуждать с турецкими коллегами - в Анкару российский министр прибудет 8 июня.

Отдельно следует упомянуть о встрече российской и саудовской делегаций. Саудовская Аравия - один из трех крупнейших поставщиков нефти в мире. США и европейские партнеры оказывают давление на КСА и ОАЭ, чтобы увеличить поставки нефти из них в Европу. Однако Эр-Рияд заявляет о том, что намерен придерживаться квот ОПЕК+. Вашингтон также хочет исключения из этого соглашения Москвы, но министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Сальман недавно поддержал членство Москвы в нефтяном соглашении.

Второй важный вопрос, связанный с саудовцами - их членство в БРИКС. Эта организация создавалась как альтернатива МВФ, где доминируют США. Россия намерена поддержать участие КСА в БРИКС. Китай тоже придерживается такой позиции. В клуб, возможно, в ближайшее время примут еще и Аргентину. Членство двух новых стран нанесет еще больший урон западоцентричному финансово-экономическому порядку и подорвет влияние США на Ближнем Востоке. Если КСА вступит в БРИКС и проведение заседания ОПЕК+ с участием России в кратчайшие сроки, это будет тем более важно, что президент США Джозеф Байден в скором времени собирается совершить ближневосточное турне, чтобы настроить страны региона против Москвы.