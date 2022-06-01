Транскам закроют на неопределенное время

1 июн. 16:07

Начиная с 3 июня Транскам будет закрыт на неопределенное время. Это связано с проведением работ по принудительному спуску каменных масс. "МЧС Южной Осетии предупреждает: 3 июня на 55-м километре трассы (в районе населенного пункта В. Рук) Цхинвал – Владикавказ Транскавказской автомагистрали будут вестись работы по принудительному спуску каменных масс, в связи с чем движение по Транскавказской автомагистрали будет запрещено с 11:00 3 июня до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В этой связи специалисты ведомства просят водителей планировать поездки заранее.