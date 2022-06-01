Генсек ООН рассказал, как преодолеть продовольственный кризис

1 июн. 15:59

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш считает, что для решения продовольственного кризиса необходимо вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Позвольте сказать честно - нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России", - подчеркнул глава всемирной организации.

Он добавил, что продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

Кроме того, Гутерриш сообщил, что представители ООН ведут переговоры в столицах заинтересованных стран по достижению пакетной договоренности по вопросам поставок сельскохозяйственной продукции. "Она будет включать безопасный экспорт украинской продукции по морю, а также беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, а особенно - в развивающиеся страны", - цитирует его ТАСС.