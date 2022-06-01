РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Генсек ООН рассказал, как преодолеть продовольственный кризис

Генсек ООН рассказал, как преодолеть продовольственный кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш считает, что для решения продовольственного кризиса необходимо вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Позвольте сказать честно - нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России", - подчеркнул глава всемирной организации.

Он добавил, что продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

Кроме того, Гутерриш сообщил, что представители ООН ведут переговоры в столицах заинтересованных стран по достижению пакетной договоренности по вопросам поставок сельскохозяйственной продукции. "Она будет включать безопасный экспорт украинской продукции по морю, а также беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, а особенно - в развивающиеся страны", - цитирует его ТАСС.

1115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version