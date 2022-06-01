В Узбекистане бюджетный хлеб резко вырос в цене

1 июн. 15:55

Сегодня утром в Узбекистане из-за увеличения стоимости закупочной цены муки и пшеницы серьезно выросли цены на так называемый бюджетный хлеб (буханка).

Антимонопольный комитет Узбекистана уже провел экспресс-исследование цен на хлеб и выяснил, что самая высокая цена зафиксирована в Ташкенте – 2800 сумов тогда как еще вчера он стоил 1600 сумов, а самая низкая – в Кашкадарьинской области (1650 сумов). При этом средняя цена хлеба по стране составила 2250 сумов.

Для стабилизации цен на продукт номер один в июне на биржу будет выставлено 170 тыс т муки небольшими партиями (по 3 т) с целью создания равных условий для каждого производителя хлеба, - передает АН Podrobno.uz.

Впрочем, подорожал в стране не только хлеб, хотя среди продовольственных товаров больше всего подорожали зерновые культуры и крупяные изделия - в среднем на 4,9%.

Дороже на 3,4% стали фрукты и овощи, сахар, кондитерские изделия и десерты – на 2,6%, масложировая продукция – на 2,3%, безалкогольные напитки – на 1,6%.