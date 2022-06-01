Лайнеры таджикской Somon Air начинают летать из Душанбе в Мюнхен

1 июн. 15:32

Таджикская авиакомпания Somon Air сообщила о начали авиаперелетов по новому маршруту - Душанбе-Мюнхен, - говорится на официальном сайте авиакомпании.

Выполнение рейсов по маршруту Душанбе – Мюнхен – Душанбе стартует с 6 июня 2022 года, они будут выполняться один раз в неделю с вылетом из Душанбе в 06:00, а из Мюнхена – в 11:30 по местному времени, - передает Тренд.

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-900, - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, ранее до пандемии коронавируса самолеты таджикской авиакомпании летали по маршруту Душанбе – Франкфурт.