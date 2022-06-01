Токаев не намерен продлевать свои полномочия с помощью референдума

1 июн. 15:21

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не собирается продлевать срок своих полномочий через референдум по поправкам в Конституцию, который состоится 5 июня 2022 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе президента Казахстана по итогам выступления главы государства на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.

"Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет", - цитирует президента Казахстана ТАСС.

Токаев обратил внимание на то, что предстоящий референдум станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в стране. "Основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов", - пояснил президент Казахстана.

Напомним, в конце апреля Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. На референдум будет вынесен следующий вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?".

В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов. Кроме того, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого президента страны Нурсултана Назарбаева.