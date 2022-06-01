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Все ковидные ограничения отменены на Дону

Все ковидные ограничения отменены на Дону

Все ковидные ограничения, включая масочный режим, были отменены территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства (о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении Голубева в Telegram-канале.

Согласно данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения ковидом увеличилось в Ростовской области на 106 и на утро 1 июня нарастающим итогом достигло 376 653.

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