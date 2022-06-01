Все ковидные ограничения отменены на Дону

1 июн. 15:08

Все ковидные ограничения, включая масочный режим, были отменены территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства (о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении Голубева в Telegram-канале.

Согласно данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения ковидом увеличилось в Ростовской области на 106 и на утро 1 июня нарастающим итогом достигло 376 653.