Ереванский "Пюник" расстался с капитаном

1 июн. 14:51

Полузащитник ереванского "Пюника" Геворк Казарян покинул клуб. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Соглашение с 34-летним хавбеком было расторгнуто по обоюдному согласию.

"Пюник" поблагодарил Казаряна за проявленный профессионализм, отметив его вклад в победу команды в предыдущем сезоне. Клуб также пожелал полузащитнику удачи в дальнейшей карьере, передает "Sputnik Армения".

Напомним, летом 2021 года Геворг Казарян вернулся в "Пюник" после десятилетнего перерыва. В сезоне 2021/22 он провел за "Пюник" 17 матчей в чемпионате Армении, отметившись в них тремя забитыми мячами.