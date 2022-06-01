Лыжники смогут кататься на Эльбрусе до начала июля

1 июн. 14:50

Власти продлили сезон катания на кабардино-балкарском горнолыжном курорте "Эльбрус" до 3 июля из-за достаточного количества снега в горах, - сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Сейчас снега в горах достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца месяца. С пяти утра до полудня на трассе также тренируются спортсмены российских сборных команд по горнолыжному спорту. Однако работа курорта напрямую зависит от погоды, поэтому в случае значительного повышения температуры воздуха и таяния снега, трассы для гостей могут быть закрыты раньше", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, годом ранее горнолыжный сезон на "Эльбрусе" продлился 240 дней, до 4 июля, и закончился позже остальных в России.