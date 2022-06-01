В Чечне создана ассоциация союзов читателей

1 июн. 14:41

В Чечне создали ассоциацию союзов читателей региона под руководством главы республиканского Минкультры Айшат Кадыровой.

"Ассоциация объединила более 200 читательских клубов для популяризации чтения, для максимального вовлечения людей. В нее будут входить три союза – союз старших читателей, союз молодых читателей и союз юных читателей", - прокомментировала создание ассоциации директор Национальной библиотеки Чечни Сацита Исраилова.

Планируется, что в будущем клубы будут организовывать и проводить крупные книжные фестивали и большие конференции. О создании ассоциации было объявлено во время фестиваля «Творческое пространство», который собрал в парке Грозного, передает ТАСС.