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Египет сильно зависит от российских туристов

Египет сильно зависит от российских туристов

Египетские отельеры после увеличения количества авиарейсов из России ждут роста туристического потока как минимум на 10%.

"Российские туристы на сегодняшний день составляют порядка 20-25% от общего количества всех гостей. Как только будет увеличено число полетов, количество путешественников из России в сети наших отелей может вырасти до 30-35%", - рассказал управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йилдырым, передает РИА Новости.

Сейчас российские туристы от общего числа гостей в их сети составляют 15-20%, в прошлом году этот показатель достигал 40%, а до 2015 года – 60%, отметил и генеральный представитель сети отелей Pickalbatros Сахер Раафат.

Россиян египтянам заменить некем, и поэтому египетские сети отелей подготовили скидки для туристов. Так, в Pickalbatros снижение на летний период составляет 50%, а в Rixos – 20%, и это хоть частично позволяет компенсировать деньги на перелет, который стал дольше и дороже.

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