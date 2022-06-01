Публикуем самые яркие снимки месяца
Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в мае
Дни культуры студентов из Азербайджана в Российском университете дружбы народов
Цветение яблонь у здания МГУ им.М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы на торжественном вечере по случаю Дня независимости Азербайджана в посольстве республики в Москве
Участники весеннего велопарада в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы на площади Дорогомиловской заставы в Москве
Показ спектакля московского Театра кукол "Аленький цветочек" в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом", организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России
Торжественный прием в пионеры на Красной площади в Москве
Посетительница Бирюлевского дендропарка, фотографирующая цветущую сакуру
Артисты балета у павильона "Азербайджан" на ВДНХ во время празднования Дня независимости Азербайджана
Открытие выставки Азиатский дневник "Уязвимых" в Музее Востока в Москве
Просмотр фильма "Аршин мал алан" в московском кинотеатре "Художественный" на открытии кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР
965 просмотров