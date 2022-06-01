Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в мае

Дни культуры студентов из Азербайджана в Российском университете дружбы народов

Цветение яблонь у здания МГУ им.М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве

Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы на торжественном вечере по случаю Дня независимости Азербайджана в посольстве республики в Москве

Участники весеннего велопарада в Москве

Уличное украшение ко Дню Победы на площади Дорогомиловской заставы в Москве

Показ спектакля московского Театра кукол "Аленький цветочек" в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом", организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России

Торжественный прием в пионеры на Красной площади в Москве

Посетительница Бирюлевского дендропарка, фотографирующая цветущую сакуру

Артисты балета у павильона "Азербайджан" на ВДНХ во время празднования Дня независимости Азербайджана

Открытие выставки Азиатский дневник "Уязвимых" в Музее Востока в Москве