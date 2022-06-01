Песков: мир стоит на пороге продовольственного кризиса

1 июн. 14:10

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса в связи с действиями Киева.

"Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введение абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас, и связанного с действием украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам, соответственно - не отгружают оттуда пшеницу, при том что РФ никак этому не препятствует", - сказал он.

Представитель официальной Москвы подчеркнул, что российская сторона будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном.