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Россия и Турция согласовывают даты визита Путина

Россия и Турция согласовывают даты визита Путина

Даты визита президента России Владимира Путина в Турцию в настоящее время согласовываются по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Есть такое приглашение, и даты (визита Путина) будут согласовываться по дипломатическим каналам", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
 
Ранее турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина на деловую встречу на высшем уровне. Ожидается, что визит главы российского государства в Турцию может состояться в ближайшие дни.

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