В подмосковных Мытищах прогремел взрыв газа, есть жертва

1 июн. 13:57

Один человек погиб и двое получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковных Мытищах, - сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram.

"По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира произошел хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного дома. На место выехал глава города и его заместители, идет эвакуация и осмотр помещений, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Возникшее в результате взрыва открытое горение ликвидировали в 13:09 на площади 120 кв м, прокуратура области уже начала проверку.