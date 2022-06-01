Россиян ждет "медовое" лето

1 июн. 13:54

Лето 2022 года в России ожидается "медовое" лето. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что погода в ближайшие три месяца будет теплой, а солнечные дни будут чередоваться со скоротечными ливнями. "Такой долгосрочный прогноз - безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями - в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым", - поведал синоптик.



Ведущий сотрудник "Фобос" акцентировал внимание на том, что лето станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, когда средняя температура была почти на 3 градуса ниже нормы.



"Лето в средней полосе России будет тёплым и умеренно-влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным – не более 0,5-1 градуса - ее превышением", - цитирует Тишковца РИА Новости.



Он добавил, что наибольшее положительное отклонение температуры и некритическая засушливость прогнозируется в курортной зоне страны - в Краснодарском крае, в Крыму и на Кавказе. По словам метеоролога, полноценный купальный сезон на Юге России можно будет открывать уже в ближашие дни, а в Центральной части страны вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня.