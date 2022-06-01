С 10 июня туристы смогут попасть в Крым по единому билету

1 июн. 13:51

С 10 июня в России возобновляются мультимодальные перевозки в Крым по "единому" билету с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы (Краснодарский край), - сообщает АНО "Единая транспортная дирекция" (ЕТД, Москва).

"В условиях временного ограничения работы аэропортов юга России Минтранс принимает все меры для обеспечения транспортной доступности курортов Крыма", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Единый билет "поезд + автобус" можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте или в приложении ОАО "РЖД" уже сегодня.

Оформление билета на автобусный сегмент мультимодальной перевозки прекращается за сутки до отправления автобуса.

Автобусы на железнодорожный вокзал Симферополя будут ежедневно отправляться от железнодорожной станции Анапа три раза в день, их прибытие и убытие синхронизировано с расписанием основных поездов дальнего следования.