Дагестанские старшеклассники спасли тонущих в реке девочек

1 июн. 13:39

В Дагестане четыре десятиклассников спасли двух тонущих пятиклассниц. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Инцидент случился на реке Акташ несколько дней назад. Школьницы хотели посмотреть на бурное течение, но не рассчитали расстояние и упали в реку с обрыва. На помощь им пришли четыре подростка.

Старшеклассники услышали крики и стали помогать девочкам. Одну из пострадавших унесло потоком воды на 50 метров, а другая смогла зацепиться за ветку. Мальчики вытащили девочек на берег, жизни школьниц ничто не угрожает.