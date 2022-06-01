Путин: Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет

1 июн. 13:21

Россия в стремительно меняющемся мире будет только укреплять свою силу и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя школьников, родителей и педагогов с Международным днем защиты детей.

"Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет", - сказал он в видеообращении, которое было продемонстрировано на церемонии в Большом театре, приуроченной к сегодняшней дате.

Путин добавил, что у нынешнего поколения россиян есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее – целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим.