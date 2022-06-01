Путин обсудил с Пашиняном трехсторонние договоренности по Карабаху

1 июн. 13:18

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян выразили настрой на тесное взаимодействие РФ и Армении в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества. Также лидеры двух стран обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху и отметили важность активизации работы по стабильности в регионе, - передает ТАСС.

Пашинян рассказал Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая, а президент России тепло поздравил премьер-министра Армении с днем рождения.

Напомним, Николу Пашиняну сегодня исполнилось 47 лет.