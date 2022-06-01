ОЭЗ СКФО наращивают инвестиции

1 июн. 12:58

Объем инвестиций, заявленный резидентами особых экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), вырос на 13,3 млрд рублей, - сообщает пресс-служба единого института развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"Если в 2021 году сумма инвестиций составляла 2,2 млрд рублей, то за четыре месяца текущего года на экспертном совете при Минэкономразвития России одобрены 11 проектов по созданию 4 400 мест размещения с объемом заявленных инвестиций более 15,5 млрд рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ситуация с санкциями подтвердила роль СКФО в структурной трансформации российской экономики, наращивании внутреннего спроса, - отметил министр экономического развития Максим Решетников.

"Ставка на сельское хозяйство, промышленность, логистику, туризм как на точки роста для Северного Кавказа была сделана правильно. Сейчас от синхронизации работы правительства, регионов, институтов развития зависит, как скоро эти конкурентные преимущества конвертируются в новые возможности для округа. Это связано с открытием новых ниш, перестройкой производственных и логистических связей, переориентацией экспорта и импорта", - цитирует пресс-служба Решетникова.

В регионе заработало еще одно новое направление - развитие ЖКХ и энергетики. Работа проводится в трех пилотных регионах – в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, уже прорабатываются механизмы создания единых операторов и информационно-расчетных центров на местах.