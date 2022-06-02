Турция: экономический рост сдерживается инфляцией и волатильной лирой

Благодаря крайне мягкой денежно-кредитной политике экономика Турции, оцениваемая в $800 млрд, рванула вперед рекордными темпами. Ее укрепление было одним из самых стабильных среди стран G20. Но ценовая и валютная нестабильность нанесли ущерб, который сейчас ощущается более явственно. По данным опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, ВВП в прошлом квартале рос самыми медленными темпами с 2020 года.

Исходя из медианы восьми прогнозов, с учетом рабочих дней и сезонных колебаний за первые три месяца года ВВП вырос на 1,3%. По данным другого опроса, рост в ежегодном исчислении составляет 7,2% по сравнению с 9,1% в последнем квартале предыдущего года.

Центральный банк под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в прошлом году ограничил ослабление денежно-кредитной политики 500 базисными пунктами и минимальными стимулами, которые были предложены, когда инфляция росла наиболее быстрыми темпами. Наполняя экономику кредитами, дешевые заимствования усугубили инфляцию и в результате подорвали уверенность в турецкой валюте.

В течение года ситуация может усугубиться, поскольку ценовое давление усиливается, а лира (у которой уже наихудшие показатели 2022 года среди валют развивающихся рынков) находится под ударом. Перед президентом Эрдоганом стоит непростая задача, а риски возрастают накануне выборов, которые состоятся всего через год.

”При инфляции более 70% в годовом исчислении, потребление замедляется, а покупательная способность граждан падает, - говорит Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рыкам из стокгольмской компании SEB AB. - И хотя замедляющийся экономический рост - проблема для Эрдогана, который собирается переизбираться в следующем году, главное затруднение будет представлять потенциально беспорядочное обесценивание турецкой лиры”.

На прошлой неделе Эрдоган признал, что экономическая политика его правительства, начатая в 2018 году, привела ”к серьезным последствиям” в виде более высокой стоимости жизни граждан. Чтобы ослабить бремя домохозяйств, в январе власти увеличили минимальную зарплату на 50% и инициировали стимулы для тех, кто намерен купить дом.

”Потребители в непростой ситуации: лира сильно упала, а инфляция вышла из-под контроля, цены на продукты питания и энергию растут. Вероятный исход - стагнация экономики, которую правительство пытается предотвратить с помощью кредитной экспансии”, - объясняет Зиад Дауд, главный экономист Bloomberg по развивающимся рынкам.

Пока сектор промышленности и строительства держится. Тем не менее уровень производства упал в марте и апреле, а розничная торговля завершила первый квартал года с самыми низкими показателями роста с 2020 года. Рост цен на еду и энергию будет продолжать оказывать воздействие на потребителей. По прогнозам аналитиков Bloomberg, рост турецкой экономики в этом году составит 3%, что гораздо ниже 11% 2021 года.

По словам Энвера Эркана, главного экономиста из Tera Yatirim, широкий спектр проблем от геополитики до слабеющей лиры ”привел к замедлению экономики и оказывает давление на показатели роста текущего года”.