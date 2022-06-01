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Два школьника попали на мотоцикле в ДТП в Ставрополе

Два школьника попали на мотоцикле в ДТП в Ставрополе

Вечером 31 мая в Ставрополе произошло ДТП с участием автомобиля Lada Granta и мотоцикла. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария cлучилась на улице Ленина. Выполняя поворот, водитель машины въехал в мотоцикл, который двигался во встречном направлении.

В ДТП пострадали 15-летний мотоциклист и его 13-летний пассажир. Пострадавших доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у них многочисленные ушибы.

Было установлено, что владельцем мотоцикла является мама одного из школьников. Выяснилось, что он взят транспортное средство без разрешения, передает "Победа26".

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