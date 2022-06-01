Матвиенко: РФ  по-прежнему готова к переговорам с Украиной  

1 июн. 12:56

Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством, сообщила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.

"Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством", – приводит словам спикера СФ РИА Новости.