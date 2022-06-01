Набор для окрошки подорожал на 15% с прошлого лета

1 июн. 12:54

За год продукты, необходимые для приготовления окрошки подорожали на 15%, свидетельствуют данные портала "Чек Индекс", он измеряет потребительскую активность по данным с онлайн-класс.

В этом мае набор для окрошки стал стоить 675 рублей за четыре порции. Расчет произведен, исходят из следующего рецепта: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп (по одному пучку каждого).

Дороже всего окрошка обойдется на Чукотке - 2 310 рублей и в Магаданской области - 1 910 рублей. В Москве необходимый набор продуктов стоит 1 166 рублей, в Санкт-Петербурге - 843 руб. Дешевле всего готовить окрошку в Мордовии, четыре порции обойдутся в 482 рублей.

В российском общепите порция окрошки в среднем обойдется в 175 рублей, на 31% дороже, чем в прошлом мае.

Отметим, что в мае 2021 года "Чек Индекс" сообщал о подорожании набора для окрошки за год на 10%, а в общепите это блюдо стало дороже на 5%.