Кавказ.РФ: поток туристов на курорты Северного Кавказа вырастет на 10%

1 июн. 12:39

Число туристов, которые посетят горные курорты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по итогам текущего 2022 года, вырастет по меньшей мере до 1,2 млн, то есть на 10%, - сообщила сегодня пресс-служба единого института развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"С 1 января по 25 мая 2022 года рост турпотока уже составил 14% относительно аналогичного периода прошлого года, а по его итогам рост турпотока составит не менее 10%, до 1,2 млн человек", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В Кавказ.РФ уже сформированы единая система управления курортами, отдельные службы эксплуатации и профессиональные аварийно-спасательные формирования, - рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

Напомним, горные курорты СКФО "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне сохранили турпоток на майские праздники на уровне прошлого года - более 28 тыс человек.