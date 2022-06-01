Выходные порадуют Москву летним теплом

1 июн. 12:35

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом, согласно которому на выходных в Москве установится теплая погода от 20 до 22 градусов, временами дожди

"Наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни, и не исключено, что будет гроза", - приводит слова синоптика РИА Новости.

В пятницу в Москве днем в столице будет от 22 до 24 градусов. "В субботу в регионе прогнозируется похолодание, ночная температура в городе составит плюс 10 градусов, в области до плюс 7 градусов. Дневная температура не поднимется выше 20-22 градусов", - отметила она.

В ночь с субботу на воскресенье существенных осадков не прогнозируется, однако местами возможен кратковременный дождь. "Температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-12 градусов, дневная температура будет чуть пониже, чем в предыдущие дни, в Москве плюс 19-20 градусов, - сообщила главный специалист Московского метеобюро.