Кипр снял коронавирусные ограничения для туристов

1 июн. 12:35

На Кипре с 1 июня отменены санитарные ограничения по коронавирусу для туристов.

Теперь отдыхающим из любых стран не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или выздоровлении, отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген при въезде на Кипр.

Совет министров Кипра отметил улучшение эпидемиологической картины как на острове, так и во всем мире, и одобрил отмену действующих ранее ограничений.

Министр транспорта Кипра Яннис Карусос подчеркнул, что с этим решением страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок.