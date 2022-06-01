Кипр снял коронавирусные ограничения для туристов

На Кипре с 1 июня отменены санитарные ограничения по коронавирусу для туристов.
Теперь отдыхающим из любых стран не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или выздоровлении, отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген при въезде на Кипр.
Совет министров Кипра отметил улучшение эпидемиологической картины как на острове, так и во всем мире, и одобрил отмену действующих ранее ограничений.
Министр транспорта Кипра Яннис Карусос подчеркнул, что с этим решением страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок.