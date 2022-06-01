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Кипр снял коронавирусные ограничения для туристов

Кипр снял коронавирусные ограничения для туристов

На Кипре с 1 июня отменены санитарные ограничения по коронавирусу для туристов.

Теперь отдыхающим из любых стран не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или выздоровлении, отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген при въезде на Кипр.

Совет министров Кипра отметил улучшение эпидемиологической картины как на острове, так и во всем мире, и одобрил отмену действующих ранее ограничений.

Министр транспорта Кипра Яннис Карусос подчеркнул, что с этим решением страна возвращается к нормальной жизни в отношении поездок.

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